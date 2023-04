Abból, hogy mit is láthat majd ott a közönség – és hogy mi mindent tanultak fáradhatatlan felkészítőiktől –, rövid ízelítőt is adtak a fiatalok: a műsort az Örömóda nyitotta, elhangzottak tavaszi versek, szívhez szóló dallamok, sőt, néhányan még hangszert is ragadtak: hegedű-, gitár- és xilofonjátékukkal kápráztatták el közönségüket. Mary Poppinstól pedig közösen tanulhattuk meg a mottót, amit a vidám fiatalok akár magukénak is tudhatnak, hogy bizony „mindig mosolyogni kell”. Hatalmas szeretettel összeállított és előadott műsorukat az ünneplő közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Hende Csaba országgyűlési képviselő és neje, dr. Szajlai Mónika is – a képviselő támogatásukról biztosította az egyesületet. Az ünnepség végén nem maradhatott el a torta és a pezsgős koccintás sem ki alkohollal, ki gyerekpezsgővel teli poharát emelte az egyesület elmúlt húsz évére.