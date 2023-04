A szombathelyi Szabadidőpark területéről jelentkezett csütörtöki videóüzenetével Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. - Javaslatunkra Szombathelyé, a szombathelyieké maradt a Szabadidőközpont - emelte ki a kormánypárti politikus. A városi terület megőrzése után annak hasznosítását is fontosnak tartja Illés Károly. Megtudtuk, számos ötlettel keresték meg: autós moziként vagy újra Rallye Cross versenyek helyszíneként is szolgálhatna az ingatlan. A környéken lakó Pehi Orsolya egy új elképzeléssel rukkolt elő: osztrák mintára Motorik-parkot létesíthetnének ott készségfejlesztő és egyensúlyozó játékokkal, amit nemcsak a gyerekek, hanem az idősebbek is kipróbálhatnának. Szombathelynek nincsen játszóháza, ami nagyon hiányzik - hívta fel a figyelmet a többgyermekes anyuka, aki szerint egy környezetbe illő játszóház ugyancsak hasznos lenne.