A több mint egy évszázados esztendős családi fotók mellett a településrészek 1900-as évekbeli épületei, utcái, korabeli életképek elevenednek meg a tárlaton. A kiállítást a szervezők, a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület (KBMKE) tagjainak közreműködésével, a magántulajdonban álló korabeli fényképek felhasználásával állították össze. A hétvégi megnyitón a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület kórusa, a Városi Fúvószenekar, valamint a Jazzthat is közreműködött.

Dominkovits Miklós, a KBMKE alelnöke, Felsőpulya alpolgármestere a kiállítás megnyitóján kifejtette: a csoportképeken feltűnő, hogy általában magyar népviseletet hordtak az akkori pulyai lakosok. - Ez egyáltalán nem csoda, hiszen Középpulya például az 1900-as évek elején még magyar ajkú volt – tette hozzá. - Nagyon örültem, hogy fiatalok is bekapcsolódtak a kiállítás létrehozásába. Nem csak az idősek nosztalgiáznak a régi képek láttán, hanem a fiataloknak is szeretnénk elmesélni milyen volt itt egykor az élet. Azt is, mi változott, mi az, amit meg tudtunk őrizni.

ORF Magyarok adásában Marinov-Klein Henrietta, a helyi Kereskedelmi Szakközépiskola magyartanára elmondta, a kultúregyesület két tagja, Hilde Mouradkhanian és Windstey Helga keresték meg a kiállítás ötletével.

- A középiskolában gyakorlatorientáltan foglalkozunk a magyartanítással, amely egyébként az iskola profiljához is illik – folytatta. – A diákok mindennapokba is át tudják ültetni az elméletben hallottakat. Így volt ez a kiállítás szervezéssel is. A tanulók válogatták ki a csaknem száz összegyűlt képből a legjobbakat. Sok házhoz kellett bekopogni, a felkeresett lakosok többsége odaadta a féltve őrzött kincseiket. A munkát az év elején kezdték el.

A kiállítás május 12-ig a felsőpulyai Városháza dísztermében, naponta 10-15 óra között látogatható.