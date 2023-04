Beszterczi Bálint tapasztalt kereskedőnek mondható, három településen: Bükön, Gyöngyösfaluban, illetve Kőszegszerdahelyen is működtet boltokat. A községekben lévő üzleteire összesen 4,7 millió forint támogatást nyert. – A falvakban működő vegyesboltok különleges helyzetben vannak – mondta Beszterczi Bálint. – Egyrészt jelentősen megnövekedtek a rezsiköltségek, másrészt a kis lakosságszám miatt a forgalmunk is alacsonyabb. Harmadrészt a mozgóárusoktól ma már szinte minden beszerezhető. Ezen okok miatt is fontos az állami támogatás, ami végső soron a talpon maradásunkat segíti. A pénzt költhetjük a már említett rezsire, a működésre, illetve a bérekre is.

Kolarich Sándor eladó a kőszegszerdahelyi kisboltban

A Lukácsházán kisboltot üzemeltető Csejtei Péter is hasonló tapasztalatokról számolt be. – A mostani pályázat új eleme, hogy ezen azok is részt vehettek, akik bérlik az üzlethelyiséget – tette hozzá. – A villany és a gáz drágulása, a bérek emelése, az árstopos termékek forgalmazása mind pluszterhet jelentenek. Az általunk elnyert 2,7 millió forintot ezekre fordíthatjuk. Lukácsháza a Szombathely–Kőszeg közötti útvonalon található, így reggelente az ingázók miatt jelentős a forgalom a kisboltban, napközben pedig ugyanolyan, mint a többi hasonló helyzetben lévő kis üzleté. A térség országgyűlési képviselőjét, Ágh Pétert kérdeztük a témáról, aki érdeklődésünkre elmondta:

– A kormány újabb mentőövet dobott a kistelepüléseknek, miután az elhibázott brüs - szeli szankciós politika miatt nehéz helyzetbe kerültek az egyébként is tőkeszegény kisboltok. Észak-Vasban 54 település kisboltja mintegy 141 millió forintnyi működési támogatáshoz jutott. Az ös - szeget nem kell visszatéríteni, s akár a megemelkedett rezsiköltségekre is felhasználható – hangsúlyozta lapunknak. Ágh Péter egyúttal reményét fejezte ki: a kormány új támogatásának köszönhetően tovább biztosíthatók a szolgáltatások az Észak-Vas vármegyei kistelepüléseken. Mint arról már többször beszámoltunk, a Magyar falu programnak köszönhetően számos olyan településen nyílt napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket árusító kisbolt, ahol erre évtizedek óta nem volt példa – üzemeltetőjük pedig többségében családi vállalkozás.