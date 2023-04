A testület beszámolót hallgat meg a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Vasvár működéséről, valamint a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. tevékenységéről. A képviselők tárgyalják a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelettervezetet, és döntenek Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímre vonatkozó igénye benyújtásáról.

A városatyák napirendre tűzik továbbá az előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy Vasvár teljes területén egységes utcanévtáblák kialakítása végett új táblákat válasszanak ki és szerezzenek be. Szó esik a lakásbérletekről és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről – mindét ügyben a meglévő rendelet módosítása várható. A pályázatok témájában tárgyalják a „Vasvár Városi Építészeti Értékvédelmi Támogatás” pályázatot is, de szóba kerül a közvilágítás bővítési igényéről szóló előterjesztés is.