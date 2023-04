A szervezők – élen Pető Tímea fő szervezővel – már hetek óta készültek a programra, ennek meg is lett az eredménye: telt ház jött össze a helyi művelődési házban, ahol húsvéti és tavaszi díszeket, kisebb ajándékokat készíthettek a gyerekek és a szülők, közben szólt a zene, volt játék és sok-sok beszélgetés. A legkisebbek is elfoglalhatták magukat, nekik külön játékokkal készültek, a művelődési ház előtt pedig fotózkodni is lehetett a település gyönyörű húsvéti dekorációjánál. Az ünnepre hangoló rendezvény koncerttel zárult, az érdeklődők Tündérkert daloló címmel Horváthné Szabó Andrea remek előadását hallgathatták meg