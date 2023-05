Baranyay Csaba kőszegi evangélikus lelkész igehirdetésében Berzsenyi Dánielt, Egyházashetye szülöttét is említette, akit nem keresztelhettek meg szülőfalujában, a közeli artikuláris helyre, Nemesdömölkre vitték. Említette a néhai lelkészt, Józsa Mártont is példaként, aki 1953-ban került Celldömölkre és Tokorcson evangélikus templom építésébe kezdett. Harminchárom évig szolgálta a celldömölki gyülekezetet. Baranyay Csaba igehirdetésében arra is rámutatott: nem úttörőnek, követőnek, Jézus követőinek kell lennünk. Luther Mártont idézve arról is szólt: mindenki a maga leckéjét tanulja meg, hiszen a magunk útját járva talál ránk Isten.

Az istentisztelet végén a hívek abból az 1500-as évekből származó, celldömölki kehelyből is vehettek úrvacsorát, amit egyébként az Evangélikus Országos Gyűjteményben őriznek, de az ünnepi alkalmon tárlaton mutatták be más kemenesaljai és nemescsói ereklyékkel együtt.

Nem csak ez tette emlékezetessé az eseményt: a Soltis Lajos Színház alkalomra írt és bemutatott előadását ugyancsak örömmel fogadták az evangélikusok. Mintegy száz gyerek gyűlt össze a büki bábcsoport bábos istentiszteletén a gyülekezeti teremben, számos más kulturális program várta az érdeklődőket. Délután pedig konfirmandus találkozót is tartottak a celldömölki katolikus általános iskolában.