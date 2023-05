Sárvár közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Fekete Géza rendőr alezredes, a sárvári kapitányság vezetője tartott beszámolót. Az elmúlt évben a Sárvári Rendőrkapitányság illetékességi területén kicsit több, mint 29 százalékkal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma. A növekedés mértékének oka az a 155 rendbeli különleges személyes adattal visszaélés miatt folytatott eljárás, ahol az elkövető a Sárvári Gyógyfürdő öltözőjében készített felvételeket többnyire ismeretlen sértettekről. A nyomozások eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények tekintetében meghaladta a 80 százalékot. A kapitányság felderítési eredményessége 68,2 százalékról 75 százalékra emelkedett – derült ki a beszámolóból.

Magyarország Kormánya újabb vissza nem térítendő, 8 millió forintos támogatásban részesítette a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőt az április 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségek fedezésére. A pénzösszeg az önkormányzat számlájára érkezett meg, az ülésen ennek a fürdő részére történő átadásáról határoztak.

Döntöttek továbbá az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa, 62,5 millió forint felhasználásáról. A tartalékok előirányzatát megemelték 18,3 millió forinttal a 2023-as költségvetésben, a fennmaradó résszel az önkormányzati intézmények költségvetését egészítették ki.

Határoztak a TOP Plusz programban kerékpáros-turisztikai fejlesztésre nyert pályázat megvalósításához szükséges magántulajdonú ingatlanok adásvételéről is. A 375 millió forintos támogatásból a Gyöngyös-műcsatornával párhuzamosan, a Vadkert körút és a Zuhogó utca közötti szakaszon egy kilométer hosszú kerékpárút épülhet, és felújításra kerül a Tizenháromváros utca egy szakasza is.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. megkeresték a város önkormányzatát egyes állami tulajdonban álló ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházásával kapcsolatosan. A képviselő-testület több ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről is döntött a Tüskés utcában és a Selyemgyár utcában is. Ez utóbbi lehetővé teszi majd, hogy a Sága mellett idővel járda létesüljön.

Sárváron három felnőtt fogorvosi körzet működik, az ellátási kötelezettséggel dolgozó orvosok, így dr. Hani Eszter, dr. Boda Szabolcs és dr. Liszta Róbert jelezték, hogy 12 év után időszerűvé vált a fogászati térítési díjak felülvizsgálata és emelése, amelyre javaslatot is tettek. A képviselő-testület döntése értelmében változik például a korona készítésének, a részleges és teljes lemezes fogpótlás díja is. Életkortól függetlenül továbbra is ingyenesen vehető igénybe például a foghúzás, a fogtömés, a gyökérkezelés. A teljes körű fogászati alap- és szakellátás térítésmentesen igénybe vehető 18 éves korig, 62 éves kor felett, valamint a várandós kismamáknak a szülést követő 90 napig.

Támogató nyilatkozatot fogadott el a sárvári képviselő-testület az orosz – ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) országgyűlési határozatához, ahhoz csatlakozott. „Sárvár Város Önkormányzata az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést, jelezve ezzel, hogy a Sárváron élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek.” – olvasható a határozatban.

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, így a Sárvári Gyógyfürdő Kft., a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft., Sárvári Média Nonprofit Kft. és a Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. 2022. évi mérlegbeszámolóit is.