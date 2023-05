-A vallás, kultúra, hagyomány elevenedik meg ezeken az alkotásokon - emelte ki Bogdán Imre, a Boldog Ceferino Lovagrend nagymestere, aki arról is beszélt: országszerte segítő munkát végeznek, de igyekeznek a fizikai támogatás mellé mindig szellemi táplálékot is nyújtani. Ő maga kiskora óta a keresztény hit szellemében nevelkedett és neveli gyermekeit is.

Boldog Ceferino életét méltatta megnyitó beszédében Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, majd arról beszélt: a hit új dimenziót nyit az emberi élet számára. Ezek a képek ezt mutatják meg.

A Szakrális képvilág a roma művészetben című tárlat május 23-ig látogatható az AGORA sportház emeleti galériáján.