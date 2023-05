A Kisalföldi AszC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 13. A osztályos diákjára méltán büszke az iskola: a Makón megrendezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen mérkőzött meg szaktársaival. Kiváló gyakorlati teljesítményéért (95 százalékos teljesítményt nyújtott) őt és az iskolát is külön díjazta a versenybizottság, és már ott, a makói megmérettetésen kiderült, hogy a verseny első három helye közül az egyik az övé. Azt viszont, hogy a dobogó első helyére állhat fel, csak április 26-án tudta meg Budapesten, a Szakma Sztár Fesztiválon. – Majdnem két hét távlatából, a sok gratuláció és jókívánság után most kezd tudatosulni bennem, hogy mit értem el. Abban bízom, hogy sok lehetőséget megnyit előttem a díj, ha például szerviztechnikusnak jelentkezem – mondta el Marcell.

A pályaválasztása kapcsán családi indíttatásáról is beszélt a húszéves gersekaráti fiatal, akit édesapja mondhatni, a „traktorba nevelt bele”. – Nem is kellett túlságosan belenevelni, mentem utána, és kértem a környékbeli traktorosokat is: hadd üljek be melléjük. Mindig érdekelt a mezőgazdaság, gazdálkodunk is néhány hektáron: a szántóföldi növényeket saját állataink miatt termesztjük. Édesapám is a vépi iskolába járt, azt hallottam, hogy itt vannak a legjobb tanárok, és ez volt földrajzilag a legközelebb – nem is volt kérdés, hogy ide jelentkezem, és minden a várakozásom szerint alakult. A gépésztechnikusi képzésre azért adtam be a jelentkezésemet, mert szerelni is szeretek – hallottuk Marcelltől. A terveiről is kérdeztük: mindenekelőtt szakmai tapasztalatot akar szerezni a jelenlegi munkahelyén, majd szerviztechnikusként, később akár műhelyvezetői pozícióban is el tudja képzelni magát.