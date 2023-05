Május 19. Ivó napja – a nemzetközi férfinap alkalmat adott az ünneplésre a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klubban is. A nőnapra kapott köszöntést a csütörtöki klubnapon versekkel, mókás színdarabbal, kánkán tánccal viszonozták férfitársaiknak a hölgyek. Nővérkének öltözve infúzióból pálinkát csepegtettek a szájukba, egyiküket pedig „kezelésbe is vették”, meggyógyították a színpad előtt. Gulyást főztek, édes és sós süteményeket is sütöttek az asszonyok a klubdélutánra – hatvan főre terítettek a művelődési ház nagytermében.