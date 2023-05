A film tereinek jelene és jövője címmel rendezett konferenciával vette kezdetét szerdán Szombathelyen a 10. Savaria Filmszemle. A Savaria Filmakadémia, a Vas Megyei TIT, a Nemzeti Filmintézet, a Hírlevél Plusz által szervezett háromnapos rendezvényre három kategóriában 124 pályamű érkezett, az összesen 64 órányi alkotásból 18 órányi filmet vetítenek le a közönségnek. A filmszemle hivatalos megnyitója a Savaria Filmszínházban látható fotókiállítással kezdődött, a felvételeken a filmszemle elmúlt tíz évének pillanatai elevenednek meg.

Az esti filmvetítések kiemelt alkotása a Macskafogó című film volt, Ternovszky Béla rendező munkásságát az akadémia életműdíjjal ismeri el. Lovass Tibor, a Savaria Filmakadémia Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy izgalmas és minőségi alkotások érkeztek a zene, képzőművészet és a néprajz kategóriákban, de egy előre nem tervezett műfaj, a fikciós film is díjat kap majd. Kiemelt figyelmet fordítanak a diákfilmekre, a zsűri itt nem annyira a profizmust, inkább a kreativitást, az egyedi stílust értékeli. A zsűri tagjai olyan ismert szakemberekből áll, mint András Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, Koltai Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, Halmy György rendező-forgatókönyvíró, Kucsera Tamás, a Művészeti Akadémia korábbi főtitkára, valamint dr. Kollarik Tamás, a MOME oktatója, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kutatója.

A filmszemle kiemelt programja a Memento mori című film premiervetítése az Evangélikus Egyházközség kápolnájában. A vetítésen az alkotók is részt vesznek. A filmfesztivál csütörtöki rendezvénye az a konferencia is, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kezdeményezett. Az ELTE Savaria Egyetemi Központban a művészet és a média kapcsolatának változásai a digitális világban címet viseli, szó lesz a fiatalok médiafogyasztási szokásairól, gyermekvédelemről, de az érdekes előadások között a mesterséges intelligencia és az ember kapcsolatáról hallható egy előadás. A pénteki díjkiosztó gálán Ternovszky Béla mellett Eperjes Károly színművész is életműdíjat vehet át.