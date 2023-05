Hatalmas vendégforgalmat bonyolít a Büki Gyógyfürdő, a hét elején ajándékkal köszöntötték a kapun belépő 150 ezredik vendéget. Cziráki László, a Büki Gyógyfürdő Zrt. új vezérigazgatója bizakodva tekint a jövőbe, hiszen ez a vendégszám az egy évvel korábbihoz képest hamarabb teljesült. A fürdő vezetője kiemelte, hogy idén minden jel szerint 600 ezernél több vendég keresi majd fel a fürdőhelyet, jövő tavasszal pedig ünneplésre ad okot majd az 1962-es nyitás óta eltelt időben fogadott 40 millió vendég is. A nyári szezon közeledtével az ország második legnagyobb strandja, nemzetközi ötcsillagos minősítéssel nyitja meg kapuit. A Büki Gyógyfürdő 34 medencével, csúszdákkal és más vízi élményekkel várja strandolókat idén.

A fürdő vezetője kiemelte, hogy a nemzetközi reklám megtette a hatását, a fő küldő ország ma már Csehország lett, a csehek nem csupán szervezett utazás során érkeznek Bükre, hanem rengetegen kelnek útra egyénileg is. A járvány miatt visszaesett vendégforgalom a német és osztrák látogatók részéről is növekedést mutat, de a hazai fürdőzők is szívesen kanyarodnak Bük felé. A fürdő fejlesztése folyamatosan zajlik, az állandóan telt házzal üzemelő kemping bővítése és korszerűsítése az egyik fő feladat idén. A nyári szezon rengeteg programot tartogat Bükfürdőn is.

Forrás: vaol.hu

Pünkösdkor megnyitják a nyári pénztárakat – indul a strandszezon – lesz szépségkirálynő-választás, strandok éjszakája, de olyan sportesemények is hangsúlyosan szerepelnek a programban mint a strandröplabda-bajnokság. Az ősz folyamán a nagy sikerű szaunások éjszakáját is megrendezik, a fürdőn kívül pedig a Bük-Csepreg félmaratont várhatja a közönség.