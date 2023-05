Szünidei programjainak sorát július elején kezdi meg a BMKE, elsőként július 5-étől várják három napos tenisztáborral az örökmozgó gyermekeket. Júliusi programkínálatukban aztán szerepel még őriszigeti kincskeresés, négy napos színjátszó- és nyelvi tábor is. Az augusztust fotótáborral indítják, Kovacsics Györggyel már a legkisebb iskolások is megtanulhatnak dobolni a három napon át tartó dobműhely foglalkozásain. Aki esetleg nem tudná csillapítani a magyar nyelv minél magasabb szintű elsajátításának vágyát a júliusi nyelvi táborban, az augusztusban két alkalommal is részt vehet egy három napon át tartó nyelvtanfolyamon Horváth Petra vezetésével. Végezetül, akit a média vonz, azt Hausmann-Farkas Elizabeth, az ORF munkatársa avatja be a média világának rejtelmeibe azon a négy napos workshopon, amit a BMKE székházában tartanak meg.