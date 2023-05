Van mit látni Szombathelyen – fogalmazott köszöntőjében Horváth Soma alpolgármester, és a következő szavakkal jellemezte a régi-új igazgató pályázatát: hagyomány, tudomány, innováció és progresszió. Mint ismeretes, Csapláros Andreának újabb öt évre szavazott bizalmat a közgyűlés. Legnagyobb eredménynek talán azt tartja, hogy a múzeumokat sikerült bekapcsolni a város vérkeringésébe, de az elmúlt esztendők munkáját bizonyítja az is: a látogatószám stabil, a múzeumi épületek megújultak, végéhez közeledik az idén 50 éves Vasi Skanzen korszerűsítése, a jubileum alkalmából augusztus 20-án nyílik kiállítás a Szima-malomban. A jövőbeni célok között szerepel a fogyatékos gyerekek és felnőttek bevonása a múzeumi foglalkozásokba és nagyobb figyelmet kap a vidéki és kárpát-medencei múzeumok közötti együttműködés. Csapláros Andrea szólt arról is, Vasban indul a tájházi referensi hálózat kiépítésének próbaverziója, továbbá kezdeményezésére a regionális szabadtéri múzeumok (Vasi Skanzen, Göcseji Falumúzeum) is tagjai lettek a Tájházszövetségnek.

Dr. Vig Károly, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettese arról a sokszor láthatatlan, de fontos háttérmunkáról beszélt, amely a Savaria Múzeumban zajlik: közel kétmillió műtárgyat őriznek, mintegy 18 milliárd forint értékben. - A hitelességünk és a műtárgyállományunk megőrzése a legfontosabb feladataink egyike, nagy szerepünk lesz abban, hogy miből dolgozik majd a mesterséges intelligencia - húzta alá.

A tervezett programokat és kiállításokat Czenki Zsuzsanna, a Savaria Múzeum igazgatóhelyettese ismertette. A teljesség igénye nélkül: idén is lesz Múzeumok Éjszakája, emléket állítanak a Berger–Németh ötvösdinasztiának, szeptember 22-én nyílik Geszler Mária tárlata, ősszel jön a 8AK+csoport és nem maradnak el a már hagyományos vásárok sem.