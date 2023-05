Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, a beszélgetést a Gyurcsány-Nemény paktummal indította. - Aki Nemény Andrásra szavaz, az Gyurcsány Ferencre szavaz - emlékeztetett. Hozzáfűzte: a szombathelyi polgármester érzi, mekkora a baj, ezért letagadja a találkozót, letagadja a megkötött alkut. Azt mondja, semmit nem kértek a pártok a támogatásért cserébe. Elhiszi ezt Kocsis Máté? - fordult képviselőtársához az első kérdéssel dr. Hende Csaba.

- Az elmúlt öt évünk azzal telt, hogy arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a baloldalon egy politikai szervezet látszik kiemelkedni - mondta ehhez kapcsolódóan Kocsis Máté, az országgyűlés Fidesz-képviselőcsoportjának frakcióvezetője. - Gyurcsány Ferenc a jelenlegi felmérések szerint a legerősebb baloldali párt vezetője. Csak vele együttműködésben lehet a baloldalon megmaradni - fogalmazott, hozzátéve: - Az önkormányzati választás tétje 2006 után is az: Gyurcsányék visszajönnek-e a hatalomba. A politikus utalt arra is: egy nagyvárosból is lehet politikát építeni, ezért nem mindegy, hogy a jövő évi önkormányzati választás után Gyurcsány Ferenc beteszi-e a lábát Szombathelyre vagy sem. Nemény András már bent van a zsákban - élt a politikában jól ismert szófordulattal Kocsis Máté.