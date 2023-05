Kölcsönösen jó kapcsolatot ápol Csepreg Város Fúvószenekara korondi barátaival. Az erdélyi falu delegációja kétszer járt már az észak-vasi városban, a korábbi látogatást pedig most viszonozták. Az első közös találkozó 2015-ben volt. Azóta, amikor lehetőség adódik rá, meglátogatják egymást. A következő találkozó ismét Csepregen lesz. – Nálunk már hagyomány, hogy május elsején végigjárjuk Csepreg utcáit, és reggeli zenés ébresztőt tartunk – mondta Szele Tamás, a zenekar vezetője. – Idén ezen a napon Korondon voltunk, itt is folytattuk ezt a kedves szokást. A helyiek szívesen fogadták a reggeli köszöntést. A fúvósokat ezúttal Horváth Zoltán is elkísérte. A polgármester korondi társával Katona Mihállyal egyeztetett a testvértelepülési kapcsolatról. – Úgy gondoltuk, ha már ilyen jó a két fúvós egyesület közötti kapcsolat, akkor a két település viszonylatában is alakítsunk ki szorosabb együttműködést. A jövőben pedig – pályázatok segítségével – civil szervezetek, egyesületek, de akár a hivatal dolgozói is néhány napos látogatást tehetnek a csodálatos erdélyi településen. Ugyanígy mi is várjuk majd őket! A polgármestertől megtudtuk, május közepén a horvátországi Pakrác településre látogatnak el. Csepregen jól működik a horvát nemzetiségi önkormányzat, a városvezetés célja az, hogy legyen egy horvát testvértelepülésük is.