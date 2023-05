A programon Seper Marianne, a Pannon kulináris sorozat háziasszonya köszöntötte a lángossütés iránt érdeklődőket. A délutánon a résztvevők a lángos tésztájának összeállításával kezdtek. Férfiak és nők is kézi robotgépet ragadtak, hogy összedolgozzák a különböző tésztavariációkat. Háromféle tészta készült: a burgonyás lángosnál a hagyományos élesztős tésztához főtt, áttört burgonya került, a második adagba kefír raktak, a harmadik tészta pedig pirított káposztával egészült ki. Amíg a tészták keltek, addig a tejfölös-tárkonyos zöldségleves, valamint levesbetétként húsgombóc készült. A résztvevők közösen pucolták a zöldségeket, a levesbe sárgarépa, gomba, zeller, karalábé, karfiol, petrezselyem és burgonya is került.

Forrás: BMKE

Amíg a zöldségek megfőttek és a lángos tésztája is a duplájára kelt, a húsgombócok is elkészültek. A darált húsból készített gombócok a római köménnyel lettek igazán ízletesek. A tejfölös habarással készült leves végül megkapta a fő hozzávalóját, a tárkonyt. Már csak a lángosok sütése maradt hátra, az evőkanálnyi tésztából kinyújtott lángosok gyorsan sültek aranybarnára a forró olajban. A résztvevők végül közösen fogyasztották el a levest, a lángost. Mariska néni a desszertről is gondoskodott, mézes krémes sütemény került legutoljára az asztalokra – számolt be a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület.

Forrás: BMKE

Hozzáteszik: a Pannon kulináris sorozat azzal a céllal jött létre 2011-ben, hogy nagyanyáink receptjei, konyhai titkai ne vesszenek el, a közösség tovább örökítse a gasztronómiai hagyományokat. Egy-egy évadban négy program valósul meg. A cél, hogy a résztvevők átadják egymásnak a tudást és megvitathassák tapasztalataikat, majd együtt elfogyasszák a közösen készített ételeket. A BMKE idei utolsó ilyen programja október 21-én lesz az alsóőri Klubházban, ahol a többfogásos vacsora mellett Wawrzsák László sommelier kínálja a borokat.