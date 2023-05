Véghné Busics Hilda igazgató az irodájában fél 9-kor bontotta fel a feladatlapokat, és sorolta: a középszintű írásbeli 240 percig tart. A két feladatlap közül az első megoldására 90, a másodikra 150 perc áll a diákok rendelkezésére. Az emelt szintű vizsga ugyanúgy 240 perces. Ott a vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszés szerint oszthatják be. Összegzést is kaptunk tőle: 224 vizsgázó diákjuk lesz az érettségi időszakban, ők összesen 945 vizsgát tesznek – ezek közül 147-et már teljesítettek (a beszámítós vizsgák tartoznak ide emelt- és középszinten). Középszinten 670, emelt szinten 128 vizsgára készülnek a gimnáziumban. Hatvanketten – 10-11. osztályos diákok – írnak előrehozott érettségit földrajzból, angolból, németből, horvátból, digitális kultúrából. Megemlítette azt is, hogy mozgalmas napokon vannak túl: a ballagáson a Székesegyházban Márton apát köszöntötte a közösséget, azt megelőzően szerenádot adtak a gyerekek a tanároknak. Ötven diákjuk Angliába indult kirándulásra.

Az egyik emeleti teremben 16-an vizsgáztak. Balikóné Balás Elvira felügyelőtanár arra kérte a vizsgázókat, hogy a kikapcsolt mobiltelefonjaikat, okosóráikat, fülhallgatóikat és a táskákat vigyék ki a táblához. A padon csak az energiát adó csoki, ital és a szükséges tollak maradhattak, kezdődhetett a nagy megmérettetés.