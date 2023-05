A Szombathelyi Állatkórház dolgozóinak hála lehetett. A hatéves Luca hároméves kora óta állatorvos szeretne lenni, s azt is leszögezte, ha orvos lesz, oroszlánokat fog gyógyítani. Ottjártunkkor a rendelő legtöbb kis páciense – éppenséggel kisebb, de – macska volt. Lucának dr. Gazsi Zsófia és a kórház asszisztensei megmutatták, hogyan kapnak infúziót az állatok, miként kell levágni a macskák karmát, és azt is, hogyan kell beadni a védőoltást – erről az állatok matricát kapnak a kiskönyvükbe, ezek beragasztgatása Luca feladata volt. Az asszisztensek, Hajni és Dóra két páciens között minden érdekességet megmutattak a kislánynak: egy levedlett kígyó bőrét, kutyákból kioperált játékokat, vesekövet, röntgenfelvételeket, sőt még egy nyúl koponyájának modelljét is. Luca semmitől nem riadt vissza, míg műtétre nem kerül volna a sor – az elaltatott állatok látványa ugyanis nem tetszett neki.