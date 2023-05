Vasasszonyfán a quillingezés 2022 novemberében indult a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával. A „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért 2022” felhívására, a többi községhez haszonlóan itt is megalakult egy ötfős csoport, amely hétről hétre az alkotás öröméért vesz részt a foglalkozásokon.

A szakkör tagjai az első pillanattól kezdve töretlen lelkesedéssel quillingeznek, szívesen vesznek részt a községi rendezvényeken, és bemutató foglalkozásokat is tartanak. A tagok örömmel készültek a vasasszonyfai közös adventi gyertyagyújtásra, ahol minden résztvevő lakost egy-egy quillingdísszel ajándékoztak meg. A templomi karácsonyfákon is felfedezhették a hívek, a sok szép kézműves dísz mellett, a szakkör által készített alkotásokat is. A csoport első nagy bemutatkozása a X. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen, Győrváron volt, ahová a Nemzeti Művelődési Intézet meghívására érkeztek. A rendezvényen a quillingezés mellett Vasasszonyfa értékeire is felhívták a kilátogatók figyelmét. A márciusi nemzeti ünnepen a helyi rendezvény szereplői a szakköri tagok által készített kokárdákat viselték, az ünnepség utáni kézműves foglalkozáson pedig a tagok meg is mutatták minden érdeklődőnek a kokárdakészítés folyamatát. A Föld napi községi programon is jelen voltak a quillingesek, akik a papírcsík technika mellett egy régebbi szakköri tevékenységet, a nemezelést is bemutatták a résztvevőknek.

A szakkörvezető elmondta, a művelődési intézet szakkörei a közösségépítésen túl a szemléletformálásra, a helyi identitás fejlesztésére is lehetőséget teremtenek.