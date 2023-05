Kettős jubileumot ünnepel a Vas Vármegyei Levéltár: két törvénycikket fogadtak el 300 évvel ezelőtt 1723-ban, az egyikben arról rendelkeztek, hogy az ország köziratait az ország levéltárában kell elhelyezni a fővárosban, Pozsonyban. Egy másik törvényben pedig azt rendelték el, hogy minden vármegyében közgyűléseik, illetve törvényszékeik megtartására, valamint levéltáruk és okleveleik őrzésére, továbbá a gonosztevők és a foglyok őrzésére megyeháza létesüljön - mondta el dr. Melega Miklós.

Az igazgató beszélt arról is: a megyeházán hol kapott helyet a levéltár, és egy 1870-es leltárt is felidézett: spanyolviasz, spárga, "pökláda", vagyis köpőláda és papírkosár is bekerült a lajstromba - tudtuk meg.

Kik járnak a levéltárba?

Dr. Melega Miklós szólt az intézmény feladatairól is: a már meglévő iratanyag biztonságos őrzése és kutathatóvá tétele mellett több mint 300 szervezet - köztük az önkormányzatok - iratkezelésének felügyeletét is ellátják. Emellett elveszett iskolai bizonyítványok pótlásában, hagyatéki ügyekben, régi peres eljárásokban és munkaviszonyigazolás kiállításában is segítségünkre lehetnek a levéltári dolgozók. Kiállításokkal, szakmai rendezvényekkel a szombathelyi, egyben a Vas vármegyei kulturális élet színesítéséhez is hozzájárulnak.

Hallgassa meg podcastunkat még több információért!