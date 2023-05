Találkozót rendezett az utolsó osztály, amely a szombathelyi Egészségügyi Szakiskolában végzett 1980-ban, a mai Művészeti Szakgimnázium Paragvári utcai épületében; utána a szakiskola elköltözött onnan, összevonták az Entzbruder Dezső Szakközépiskolával.

Ez volt a 43. évi találkozó, 43 év után először mehettek be a régi iskola épületébe a ma már 60 év körüli, nyugdíjas hölgyek, akik nővérként, asszisztensként, gyermekgondozóként dolgozták végig az életüket.

Forrás: Tájmel Ildikó

Egyikük egy 1979. március 22-én megjelent Vas Népe cikket hozott a múlt dokumentumaként, amelynek fotóján ők láthatók másodéves korukban. Az írás arról szól, hogy akkor több mint kétszáz fiatal lány tanult az Egészségügyi Szakiskolában, akik tanulmányaik befejezése után ápolónőként vagy asszisztensnőként dolgoznak majd kórházakban, rendelőintézetekben és bölcsődékben. A képen Gombásné Judt Magdolna szakoktató-tanárral, szakmai vezetővel vércsoport-meghatározást végeznek a lányok.

A 43. évi találkozón egykori osztályfőnökük, Könye Imréné köszöntötte az egykori igazgatónőt Karnerné Lukács Annát, és az iskolában 1977-1980 között tanult és képesítő vizsgát tett III.A osztályt.

Forrás: Tájmel Ildikó

- Az első osztályfőnöki órát 1977. szeptember 5-én tartottam. Ismertettem az iskola házirendjét, az iskola célját, a tanulói jogokat, kötelességeket, a hivatástudat jelentőségét, a kórházi gyakorló területen a munkafegyelmet, a pontosságot, a lelkiismeretességet, a felelősséget, a betegekkel való foglalkozást és a titoktartást – elevenítette fel a múltat Könye Imréné osztályfőnök. Azt is felidézte: a III.A osztály tanulói mind más-más településről érkeztek, fontos volt beszélni a barátkeresésről, a barátkozásról. Elmondta, hogy az igazi barátokat közös célok, törekvések, közös nézetek és meggyőződések fűzik össze. Már az iskolában is érezhető volt a lányokban meglévő hivatástudat, a beteg emberek szeretete. Ezt bizonyítja az is, hogy lettek közülük vezetők, kaptak kitüntetéseket, tehát elismerték a munkájukat.

Forrás: Tájmel Ildikó

Végül az osztályfőnök mindenkinek jó egészséget, és a nyugdíj mellett az egészségügyben még mindig dolgozóknak pedig jó munkát kívánt. A találkozó résztvevői vacsorával zárták a programot. - Nagyon jó volt együtt - fogalmazták meg. - Minél öregebbek vagyunk, annál fontosabbnak tartjuk ezeket a találkozókat.