A turizmus területén 2019 egy olyan kiemelt év volt, amit azóta sem tudtak felülmúlni, és azóta is bázisként tekintenek rá. Az akkor regisztrált adatokhoz képest 2023 első negyedévében 15 százalékkal esett vissza a magyar fürdők vendégforgalma – erről Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke nyilatkozott turisztikai podcastműsorunkban. Hozzátette: az idei évben, ha erős szezont érnek el, van remény arra, hogy a 2019-es vendégforgalmi adatokat megközelítsék a magyar fürdőkomplexumok. A vendégigények változása kapcsán az ár-érték arány fontosságának előretöréséről is beszélt, majd arra is rámutatott:

- Az energiaválság kapcsán erősebb visszaesésre számítottunk, meglepte az ágazatot is, hogy stabilan jó számokat tudott a fürdőágazat produkálni – fogalmazott. Megtudtuk azt is: 2019-hez képest az első negyedévben ugyan nőttek a bevételek, ám a fürdők jövedelmezősége továbbra sem javult. Ennek egyik fő oka a jelentős energiaár-emelkedés.

- Most körülbelül 50-60 euróért lehet megawattonként földgázhoz jutni, ami még mindig 2,5-szer, 3-szor drágább, mint 2019-ben volt – hangsúlyozta Kántás Zoltán, aki úgy véli: miután a magyar fürdők több, mint 80 százaléka önkormányzati tulajdonban áll, önerőből nem tudják megvalósítani azokat az energiahatékonysági beruházásokat, amik fontosak lennének a költségek csökkentése érdekében. A fürdőszövetség elnöke szerint miután az európai uniós forrásokból a fürdők nem részesülhetnek, és egyelőre hazai forrást sem látnak e célokra, nehéz helyzetbe kerülnek a fejlesztések területén.

- Az elmúlt négy év válságmenedzselésről szólt: ennek nagyon sok egyeztetés, tárgyalás is része volt. Azt el kellett fogadnunk, hogy a Covid-járvány és az energiaválság nem csak a fürdőágazatot, hanem az egész nemzetgazdaságot érintette, és vannak prioritások a problémamegoldások területén. Be kellett látnunk, hogy nem elsősorban a turizmus ágazat problémáit kellett kormányzati szinten megoldani, ugyanakkor a turizmus ágazat számos kormányzati intézkedésnek köszönhetően tudta e nehéz időszakokat átvészelni. Ha nemzetgazdasági szinten stabilizálódik a helyzet, talán a kormány is több figyelmet tud fordítani a turisztikai ágazatra – húzta alá Kántás Zoltán.

Július 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettségük is lesz a fürdőknek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé – erről is beszélgettünk a műsorban. - Egy integrált rendszert kell kialakítani, amiben a pénztárgépek együtt tudnak működni ezzel az adatszolgáltató rendszerrel, de ha sikeresen veszik ezeket az akadályokat, akkor a döntéshozók naprakész és hiteles információkhoz juthatnak a fürdőszolgáltatók helyzetéről, ami értelemszerűen megkönnyíti azokat a döntéseket, amik az ágazat további fejlesztését illetik – mutatott rá Kántás Zoltán.

A Sárvári Gyórgyfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük arról is, hogy a Rába-parti város fürdőkomplexumában milyen fejlesztéseket terveznek, és érdeklődésünkre kitért arra is, hogyan változott Vas vármegyében a vendégösszetétel az elmúlt 1,5-2 évben.