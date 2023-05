A Vas Vármegyei Közgyűléssel konzorciumban bonyolított „Közös jövőnk Vas vármegye” elnevezésű projekt keretében a közösségszervezők oktatása mellett folytatódnak az olyan népszerű kezdeményezések, mint a fotós szakkör, amelyen a helyiek egy szakember segítségével sajátíthatják el a fotózás tudományát, a gyümölcstermesztés témakörben pedig szintén komolyabb tudásra tehetnek szert az érdeklődők. Sok embert vonzanak a gyalog- és kerékpártúrák is.

Dr. Bakó Béla, a Vas megyei TIT igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a programok elsődleges célja, hogy a falvakban élők közössége a foglalkozásokon keresztül erősödjön. Egy-egy településen 15-30 fős csoportok is szerveződnek, ezek az emberek legtöbbször a közös élmények által, az ötleteikkel tovább is viszik az elkezdett témaköröket. Az igazgató kiemelte, hogy többek között Acsádon, Lócson, Nádasdon, Velemben és Egyházashetyén jó fogadtatásban volt részük, de több más község is csatlakozott már. A vármegyei önkormányzat mellett a TIT partnerként dolgozik együtt az oszkói Hegypásztor Körrel is, akik az idei évre 63 különböző program lebonyolítását vállalták el. A dr. Bakó Bélával készült podcast beszélgetés már hallgatható a vaol.hu oldalán.