Szívvel-lélekkel végzett munkáját, profizmusát, türelmét és kedvességét is említik a szalonban a vendégkönyvbe írt mondatok. A varrás nála szenvedély, amelynek kitartása a motorja. Zsuzsa a gimnázium elején találkozott először az anyaggal, azóta a családján kívül – férjével négy gyermeket neveltek fel – a ruhakészítés az élete. – Édesapám faipari mérnök volt, nagyapám asztalos – a kreativitást tőlük is örökölhettem. Szerettem kísérletezni, és a szüleim szerencsére tolerálták a szenvedélyemet, sőt támogattak. Az első varrógépemet tőlük kaptam, akkortól próbálkoztam autodidakta módon: szétszedtem a ruhákat, zakókat, kosztümöket, hogy lássam, mit hogyan készítettek el. Aztán elérkezett a pont, hogy saját magam varrtam. A magam kárán tanultam, de végérvényesen megfogalmazódott bennem: ezzel akarok foglalkozni. Egy nap – 16 éves lehettem akkor – isteni sugallat érkezett: mától tudok varrni, és valóban tudtam. A Nagy Lajos Gimnáziumból való továbbtanulásomat ez még nem befolyásolta: textilmérnökként végeztem – meséli Zsuzsa, akinek a családalapítással nem szűnt meg a szenvedélye: otthon továbbra is varrt.

– Az első felkérés az ismeretségi körből jött: egy baráti házaspár nőtagja kérdezte, varrnék-e neki ruhát. Az első hivatalos megbízás pedig egy középiskolai osztálytól: a szalagavatójukra öltöztettem fel őket. A különböző testalkatú fiataloknak egyforma uniformist csak méretre alakítással lehet varrni. Ennek a mikéntjét is meg kellett tanulnom. A cégük 11 éve alakult. Egy idő után kiléptek a porondra: üzletet nyitottak. Zsuzsa pedig minden évben megtanult valami újat, és az aktuális tudásának megfelelően vállalt megbízásokat. Jó példa erre, hogy már húsz éve is csinált menyasszonyi ruhát, de csak olyat, amit jó minőségben tudott kiadni a kezei közül. – Már az elején el kellett döntenünk, hogy a tömegtermelés felé megyünk-e el: olcsón, kevés haszonnal gyártunk ruhákat nagy mennyiségben, vagy az egyedi, minőségi, aprólékosabb munkával járó és magasabb árfekvésű darabokat célozzuk meg. Mindig tudtam magamról, hogy nem az én utam, hogy határidőre egyforma ruhákat varrjak. Szeretem, ha mindegyik darab más, egyedi, különleges, így e szerint haladtunk. Egyszemélyes manufaktúrának indult az üzlet, egy idő után aztán segítséget kellett kerestem.

A Gondviselésnek tudom be, hogy épp a szalagavatós munkák közepén jártam, amikor szó szerint bekopogott valaki az ajtón, aki azóta a munkatársam – vele a férfiruhák készítését is elkezdtük. A pandémia időszaka megint változást hozott. A megelőző években egyre több menyasszony keresett meg bennünket – így a műhely mellett megüresedett üzlethelyiségben kialakítottunk egy esküvőiruha-szalont. Hosszú ideje érlelődik, hogy újabb munkatársunk legyen. Ezek a hetek pedig különösen izgalmasak: Budapesten is szalont nyitunk, ami lakásbutikjelleggel és más készlettel működik majd. A tömegtermelés továbbra sem a mi irányunk: maradunk az egyedi készítésben, legfeljebb kis szériás modellek jöhetnek szóba. A ruháknak igenis van lelkük, és történetük: Zsuzsa mindegyikhez kötődik. És nemcsak a ruhákhoz, hanem viselőikhez is.

– Aki bejön hozzám, és varrat magának, azzal ki kell alakulnia a kölcsönös bizalomnak. A közös munkában a vendég egyénisége is nagyon fontos. Egy ruhát addig kell alakítani, amíg nem tökéletes, amíg a viselője nem elégedett. Nekem az jelenti a sikert, ha az elkészült darabot szívesen hordja és jó emlékkel távozik. Ha pedig viseli, akkor a ruhával együtt más minőséget képvisel. Amikor megdicsérik az összhatást egy társaságban, az plusz bónuszt jelent. Zsuzsa szereti a letisztult, modern darabokat, amelyekben ugyanakkor van egy kis rafinéria. Többen mondták már neki, hogy felismerhető a stílusa. A férje, Czubor Ferenc szerint a ruhák kisugárzása különleges: ott van bennük a felesége talentuma, szenvedélye és a befektetett energia.