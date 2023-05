Kitettek magukért a kőszegi Dr. Nagy László EGYMI Szakiskola tanulói: elhozták a legeredményesebb iskolának járó serleget 8 arany, 11 ezüst és 13 bronzérmet gyűjtve. A focisták is kiválóan szerepeltek, hiszen a döntőig megállíthatatlanok voltak, ott azonban 2-1-es vereséget szenvedtek a Kecskemét csapatától, de a korábbi évek győztese mögött így is nagy siker az ezüstérem, ráadásul Nagy Adrián személyében a legjobb futballistának járó kitüntető cím is Kőszegre került – tudtuk meg Wimmer László intézményvezetőtől.

A sportoló diákok városnézés közben megismerkedhettek Baja nevezetességeivel, sétáltak a Duna és a Sugovica partján, mindezt szikrázó napsütésben. Hazafelé a bátrabbak a balatonkenesei strandon a Balatonban is megmártóztak.