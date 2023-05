A nagy találkozás a szentpéterfai pályán jött össze – Barni ugyanis péterfai származású, és örömmel teljesítette a gyereknapi kívánságot. Benedek eleinte megszeppentnek tűnt, de aztán feloldódott. Összejött a közös foci, elkészültek a fényképek, előkerültek a pólók, az újságból kivágott képek – nagy érték Varga Barnabás aláírása. Benedek készített egy rögtönzött interjút is kedvencével. Amelyből kiderült többek között, hogy a Liverpool a kedvenc csapata, a válogatottnál barátsággal fogadták, és ha nem lett volna focista, akkor bajban lenne, mert mindig is labdarúgó akart lenni – amiért mindent meg is tett!