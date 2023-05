– Nyolc középiskolát hívtunk meg: Szombathelyről a Savaria, a Gépipari és a Horváth Boldizsár Technikumot, a Premontrei gimnáziumot, valamint a Puskás Tivadar Szakképző Iskolát, Kőszegről a Jurisics gimnáziumot, Körmendről pedig a Rázsó Imre Technikumot. A Savaria két csapattal is megjelent: a Feláldozhatók és a Bosszúállók elnevezésű csapatokkal. Különdíjak is vannak: Legvidámabb, Legkreatívabb, Legmerészebb díjakat is kiadunk, minden csapat valamilyen elismeréssel távozhat innen. Serlegekkel, érmekkel, oklevelekkel és csokoládéval díjazzuk a versenyzőket. A gyerekek a reggeli eligazításon találkoztak először a feladatokkal, rendkívül lelkesek voltak, feléledt bennük a versenyszellem.

Együttműködésben

A rendezvényen együttműködési megállapodást írt alá a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében az igazgató dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok és a MH 7. Területvédelmi Ezred parancsnoka, dr. Horváth Zoltán ezredes.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen gratulált a diákoknak Vámos Zoltán főispán (Vas Vármegyei Kormányhivatal), aki felhívta a figyelmüket arra, hogy ezek az alkalmak tökéletesek arra, hogy közösségben, csapatban való munkát, együttműködést tanuljanak, és megismerkedhessenek azokkal a feladatokkal, lehetőségekkel, amelyekkel az egyenruhások – a tűzoltók, mentők, és akár a katonák is – szembesülnek. Biztatta a középiskolásokat, hogy minél többen válasszák majd ezt az irányt az életükben. Dr. Horváth Zoltán ezredes, a MH 7. Területvédelmi Ezred nevében köszönte meg a gyerekeknek a versenyen való részvételt, reményét fejezve ki, hogy mindannyiuk hasznára vált minden, amivel a verseny révén megismerkedhettek, és az iskolai tanulás helyett egy remek napot tölthettek itt ma együtt. Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok arról beszélt a gyerekeknek, hogy a haza ügye, a honvédelem, a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy. Kifejtette: ennek a napnak minden résztvevő diák nyertese.

Két életpályát is bemutattak a verseny révén

- Nem titkolt szándékunk - és a honvédséggel kötött együttműködésünkben is rögzítettük -, hogy ezekben a sokszor sok lemondással járó hivatásokban megtaláljuk azokat a tenni akarókat, akik időt, energiát nem kímélve képzik magukat, és a jövő katonái, tűzoltói lesznek – mondta Dr. Bognár Balázs, hozzátéve: - Én magam ösztönözni szeretnélek benneteket erre a két útra, hiszen a haza védelménél, a köz szolgálatánál nemesebb és szebb feladat nem is lehet. Jól látszik, hogy a honvédelem és a belügyi családhoz tartozó rendvédelmi szervek milyen két életpályát tudnak nyújtani számotokra. - A dandártábornok kitartást, elhivatottságot kívánt a diákoknak és felajánlotta a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatását.

Az eredmények