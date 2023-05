Május 20-án rendezték meg immár 14. alkalommal a Ság hegy-Kupa sakkversenyt a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. A rangos eseményre a korábbi évekhez hasonlóan sok versenyző jelentkezett. Hat korcsoportban 169 nevezőt regisztráltak a szervezők. A megnyitóban megemlékeztek Gergácz Balázsról, aki többek között ennek a versenynek is a fő szervezője volt. Meghatározó egyénisége volt Vas vármegye sakkéletének, számos ifjúsági sakkozót juttatott el a mesteri címig. Celldömölkön is az ő szakmai munkája által élénkült fel újra a sakk sportág. A gyerekekért és versenyeztetésükért nagyon sok áldozatot vállalt. A Sárvári Sakk Clubban betöltött szerepét, tevékenységét Havasi József, az egyesület elnöke méltatta. A versenyt a város képviseletében Fehér László polgármester nyitotta meg. Az „A” csoportban zajló verseny Vas vármegye rapid bajnoksága is volt, egyben értékszámszerzési lehetőség is versenyzőknek. A legnépesebb mezőny a „B” csoportban (75 fő) gyűlt össze, itt az 1800 élő pont alatti és amatőr játékosok mérték össze tudásukat. Ezen kívül a szervezők négy gyerekkategóriában, fiú-lány bontásban értékes tárgynyereményekkel jutalmazták az 1-6. helyezetteket.

Forrás: VN/Czupor Attila

A nevezési díj bőséges ebédet, a gyermekeknél pedig még fagyijegyet is magában foglalt. A több száz résztvevő és kísérő nagy megelégedéssel tért haza.

Eredmények: Vas Vármegye rapid bajnoksága 1. Csonka Attila (Haladás VSE) 2. Egri László (Haladás VSE) 3. Takács Balázs (Alsószölnök)

A csoportok megyei érdekeltségű díjazottjai:

„A” csoport: 4. Csonka Attila, 5. Egri László, 6. Takács Balázs

Legjobb női versenyző: 7. Gömböcz Zsófia (Haladás VSE)

„B” csoport: 1. Rátkai Balázs (Vasszentmihály), 3. Rátkai Domonkos (Vasszentmihály), 5. Pethő Botond (Celldömölki VSE), 6. Librecz Lénárd (Alsószölnök) U 12 Porpáczi Barnabás (Szombathelyi Sportiskola

„C” csoport: 1. Bolla Zsófia (Szombathelyi Sportiskola)

2. Karádi Dorián, 3. Györe-Szabó Zsigmond (Ják)

„D” csoport: 3. Czupor András (Szombathelyi Sportiskola)

3. Kemény Luca (Szombathelyi Sportiskola)

„E” csoport: 4. Horváth Kornél (Szombathelyi Sportiskola) 6. Bárdics Mirkó (Szombathelyi Sportiskola)

A gyerekeknél a csapatversenyt a Szombathelyi Sportiskola nyerte (Bolla Zsófia, Czupor András, Bárdics Mirkó, Horváth Kornél)