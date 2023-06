Zsákfalu jellege ellenére nagy a forgalom Kiszsidányban: sokan érkeznek a település végében található kúthoz tiszta forrásvízért. A főút nagyon rossz állapotban volt már, a többszöri kátyúzások csak átmeneti javulást hoztak. Bánó Zoltán polgármester elmondta: A Magyar falu programban nyert közel 25 millió forintból két rétegben összesen 8 centi új burkolatot és stabil patkákat kapott a 260 méteres szakasz – ennek köszönhetően kényelmesebbé és egyúttal biztonságosabb vált a közlekedés.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője személyesen gratulált a fejlesztéshez a falu polgármesterének, közösségének. Emlékeztetett: a kistelepülések érdekében indított kezdeményezés révén korábban is jutott forrás már Kiszsidányba, többek között közterületet rendben tartó eszközök beszerzésére, egyházi épület és önkormányzati ingatlan felújítására. - Kiszsidány egy összetartó közösség, amelynek egyik közösségi tere a könyvtár, amely most szintén fejlődött. Büszkék lehetnek a falu lakói az otthonukra, melynek hagyományait példaadóan ápolják, ahogy ez a mostani falunapon is kiderült - fogalmazott Ágh Péter.