Az országos politikai folyamatokba teljes mértékben illeszkednek a szombathelyi történések, bár az is igaz, a vasi megyeszékhely a DK szempontjából speciálisnak tekinthető, hiszen Czeglédy Csaba, a Gyurcsány-család bizalmasa évtizedek óta befolyással és pozícióval bír a városban - erre is utalt a vaol.hu podcastjában Boros Bánk Levente. Mennyire gyengíti Nemény András politikai helyzetét, hogy az 1 százalékon mért MSZP politikusa? Várható-e politikai fordulat a szombathelyi önkormányzatnál 2024-ben, milyen az esélye a kormánypárti szövetségnek a jövő évi választáson? - erről is kérdeztük a Nézőpont Intézet elemzési igazgatóját.