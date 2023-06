Négy csapat nevezett a kispályás focibajnokságra, 15 pedig a főzőversenyre, amihez a szakszervezet adta az alapanyagot – öt kilogramm sertéscombot – és a bográcsot, eszközöket. Pörkölt, gulyás és pincepörkölt is készült a környékbeli és a távolabbról, Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyékből érkezett társaságok kondérjaiban – zsűri díjazta az ételeket.

Forrás: VN/Vasutas Szakszervezet

Mások mellett a Vasutasok Szakszervezete elnöke, Meleg János; szervezetpolitikai alelnöke, Horváth Csaba; nyugdíjas szervezetük területi vezetője, Vidos Péter; a volt területi vezető, Szuchy Antal, valamint Németh Tamás, a Vasutasok Szakszervezete területi képviselet-vezetője is kóstolta a fogásokat. A Vép–Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is képviseltette magát a szabadidős napon: bemutatót tartottak a gyerekek nagy örömére. Gyerekeknek, felnőtteknek sok más programmal is készültek a szervezők: akadályversenyben – kötélhúzás, futóverseny – vehettek részt, sakkoztak, darts-oztak, kipróbálhatták magukat féksarudobásban. A legkisebbek ugrálóvárazhattak.

A szervezők már tavaly jelezték: szívesen látják a helyieket is a programon. Örömmel számolt be, hogy az idén jóval több kilátogatott a sportpresszó melletti területre, a vépiek főzőcsapatot is delegáltak. Horváth Tibor szolgáltatta a zenét a résztvevőknek.