"Az utcai hulladékgyűjtők a Szentivánéji Vígasságok rendezvény időtartama alatt kerültek eltávolításra, melyek a hétfői napon visszahelyezésre is kerültek" - tájékoztatott keddi válaszában Starcsevics Ádám, a Szova NZrt. kommunikációs és HR-munkatársa. Megtudtuk azt is: mintegy 30 hulladékgyűjtő edényt szedtek be a Jégpince és a Gagarin utcában, a Haladás pálya melletti buszmegállóban, valamint az Emlékmű-domb szerpentinjén.

"Ezek az edények nem alkalmasak a rendezvényen keletkező hulladékok (sörösüveg, sörösdoboz, stb) gyűjtésére, így leszerelésük minden évben megtörténik. A rendezvény szervezője a vigasságokra nagyobb méretű hulladékgyűjtő edényeket rendelt, melyek a program ideje alatt hatékonyabban látják el ezt a funkciót" - írta válaszában Starcsevics Ádám.