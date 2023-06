A növények szeretete valahol mélyen, mindig is ott rejtőzött benne. Már gyermekkorában hosszasan csodálta a szebbnél szebb virágokat és szobanövényeket: édesanyja és nagymamája is nevelt otthon szép számmal ilyeneket, a legizgalmasabb mégis mindig az volt, ha a vendégségben fedezhetett fel olyan virágokat, amiket korábban még nem látott. A legboldogabb akkor volt, amikor kapott kis bujtásokat. Gondosan vigyázott rájuk, míg haza nem értek. Nem egy növénykének lett így vége. Aztán egyszer csak valami megváltozott: a hazacipelt „új lakók” hetekig, hónapokig, végül évekig megmaradtak. Sőt, legtöbbjük – amit akkor el sem tudott volna képzelni –, még ma is életben van. Talán – de még nem egészen biztosan –, a kis növénygazda felnőtt.