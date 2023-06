Rozmann Balázs elmondta: a Covid-időszakot követő fellendülésben a cégek tavaly rengeteg diákot foglalkoztattak, ez a tendencia erre az évre egy kissé visszaesett, de munka van bőven, a nagyobb cégek és a multik csak úgy kapkodnak a diákokért. A munkák jellege is változatos: kertészet, mozi, gyorsétterem is alkalmaz diákokat, de jelentkezhetnek áruházi kisegítésre, gyártósori vagy fizikai munkára, sőt, még ablakbeépítésre is. Ezzel együtt minden évben a strandokon felszabaduló pozíciók – a medenceőr, uszodamester – és a gyári munkák a leginkább keresettek a diákok között. A szakértő arról is beszélt, hogy jellemzően a 18 év alatti diákok azok, akik a nyári szünidőre munkát szeretnének vállalni. Az is látszik, hogy egyre több a 15 éves munkavállaló.

Szövetkezeten keresztül ugyanis 15 éves kortól csak az iskolai szünidőben vállalható munka, így a korosztály zöme jelentkezik ilyenkor a szövetkezeteknél. Idén a bérek is jelentősen emelkedtek. – Öt éve még simán voltak minimálbér közeli kifizetéseink, most már nincsenek. 1650 forinttól indul a könnyű fizikai munkákért járó órabér összege, 1750-től az irodista feladatok, 2200–3000 forint is lehet az órabére a mérnöki feladatokat ellátó diákoknak. A 25 év alattiak számára járó SZJA-mentességgel nagyon szép béreket tudnak elérni a diákok a nyár folyamán – mondta el Rozmann Balázs, aki ezt egy gyors számolással illusztrálta is: ha a diák délutános műszakban, 1650 forintos alapórabérrel számolva, 15 százalékos pótlékkal 1897 forintot keres óránként, akkor napi nyolc órában 15 180 forintot keres. Ez 20 munkanapra 303 000 forint, így a szünidő alatt akár 7–800 000 forintot is megkereshet nettóban. A diákok jellemzően 3–4 hetet szeretnek dolgozni, a keresetükből saját szükségleteiket fedezik. Sokan gyűjtenek telefonra, elektromos rollerre vagy nyaralásra.