Egyesületi tagjaik harmada, 18 transzplantált vett részt hétvégi programjukon. A családtagok közül heten csatlakoztak hozzájuk, így összesen 25-en kapcsolódtak ki varázslatos környezetben a két nap alatt. Élményeikről elnökük, Iker László István számolt be. – Péntek esti programként egy vidám bemutatkozó játékot talált ki Kovács Judit ügyvezetőnk, hiszen még mindig keveset tudunk egymásról, és persze új érkezők is voltak. A vacsora után – melyhez több társunk is saját készítésű finomságokkal járult hozzá – társasjátékkal, beszélgetéssel zártuk a napot. Szombaton tornáztunk, majd a reggeli elfogyasztása után túrázni indultunk, s az Írottkő-kilátóig szinte meg sem álltunk. Itt már jólesett egy kis pihenő, hiszen a Dunántúl legmagasabb pontjára (884 m tengerszint feletti magasság) érkeztünk. Közben családtagjaink vaddisznóhúsból főztek pörköltet bográcsban, amit nagy étvággyal fogyasztottunk a táborhelyünkre visszaérve. Ebéd után átadtuk tagjainknak a múlt héten, az egyik győri székhelyű cégtől kapott egyesületi pólókat. Délután sportágismertető volt a program, hiszen az egyik legfontosabb egyesületi célkitűzésünk, hogy minden sorstársunk rendszeresen mozogjon, ami a transzplantáltak életkilátásait 30 százalékkal növelheti. Nádasdy József sportoló társunk mutatta be a petanque sportágat, melyet a szervátültetettek közül a legtöbben űznek. Nagy sikere volt a bemutatónak, minden jelen lévő élvezte a játékot. Kipróbálhattuk a dartsot is, ami szintén rabul ejtett sokunkat. Az esti órákban két gitár is előkerült, közösen énekeltünk, majd társasjáték, beszélgetés zárta a napot. Az időjárás pénteken és szombaton is kegyes volt hozzánk, de vasárnap reggel nagy esőre ébredtünk, így a Novákfalvára tervezett kirándulás elmaradt. Tudtunk viszont beszélgetni az egyesület jövőjéről, s következő rendezvényünk, az augusztus elejére tervezett Fertő-tó körüli, 3 napos kerékpártúránk szervezési kérdéseiről.

Forrás: Iker László István

Az elnök elmondta még: taglétszámuk jelenleg hatvan fő, és folyamatos a növekedés. Nagy élmény, hogy személyes találkozóikon mindig vannak új arcok, így újabb sorsokat, történeteket ismerhetnek meg, újabb kapcsolatok alakulnak, így szép folyamattá válik sorstársaik kapcsolódása.