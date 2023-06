Június 24-én igazi nyáresti programot szervezhetnek a szombathelyiek. A Múzeumok Éjszakája programsorozat egyik központja természetesen a Savaria Múzeum lesz, ahol 17.30-tól Az ötvös – A szombathelyi Berger és Németh család öröksége című kiállítás tekinthető meg. Az állandó kiállítás Szombathely legrégibb, ma is működő üzletének s a tulajdonos, Berger–Németh ötvösdinasztia tagjainak állít emléket.

Az ötvös – Család, hivatás, üzlet és művészet Kelbert Krisztina történész, osztályvezető előadása Az ötvös című tárlat főszereplőire, a Berger és Németh család tagjaira és az 1907-ben alapított üzlet történetére fókuszál. 18 órától a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében ékszerkészítés, virágnyomatok, tapétafüzet, szabadtéri, interaktív játékok, Retro-Barlang - a '80-as és '90-es évek játékai (trafik és Y-os gombfoci, szektorlabda, Commodore Plus 4 játékok) lesznek dr. Illés Péter főmuzeológus játékmester vezetésével. A múzeumparkban a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatóját tekintheti meg a közönség.

Idén aA MÁV Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóság vasúttörténeti múzeuma is bekapcsolódott a programokba. A kiállítás mellett retro kisfilmek és egy LÉGÓ pince megtekintésére is lehetőség nyílik. A prograok közötti veterán autó felvonulás mellett a földalatti Savariát is megsimerhetik a látogatók, az OTP alatti városrészlet tekinthető majd meg. Számtalan esemény készül még a Smidt múzeumban és a képtárban is. A késő esti programok között pedig a fényfestés ígérkezik egy nagy látványosságnak a Múzeumok Éjszakáján.

Ilyen volt a tavalyi: