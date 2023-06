Harmadszor rendez német juhászkutya fajtakiállítást a hétvégén a Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület Vas vármegyében. A nemzetközi megmérettésre június 17-én nyolc országból - a tengerentúlról is - 115 kutyát és gazdájukat várják - tudtuk meg Farkas Zsolt szervezőtől. Szombaton 9 órától a Rábai Gábor Sporttelepen német bíró előtt zajlik a megmérettetés: Jochen Prall ráadásul Németország legnagyobb német juhászkutya kiállításán is bíráskodik, Farkas Zsolt szerint a nemzetközi nevezések jelentős hányadát ennek köszönhetik. Belépődíjat nem szednek, a rendezvény ingyenesen látogatható egész nap, büfével is készülnek.

Vasárnap ugyanitt 12 német juhászkutya wesentesztjét tartják, ami szintén látványos lesz - mondta még el Farkas Zsolt.