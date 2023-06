A körmendi Csapó Krisztián rutinos erdőjáró, jól ismeri a gombákat, szinte mindennap körülnéz az Őriszentpéter, Kisrákos és Ivánc környéki erdőkben. Egyelőre nem volt nagy "fogása", apróbb vargányákat és néhány nyulicát – más néven rókagombát - tudott szedni. Előbbi a savanyú talajú erdőket szereti, bükkösökben és tölgyerdőkben gyakori, utóbbi a lombos és a tűlevelű fák alatt egyaránt fellelhető. Krisztián szerint Zalában és Somogyban jobb a helyzet, az ottani gombásztársak közül többen szedtek már nagyobb mennyiséget. Ezt számos közösségi oldalra posztolt fotó is bizonyítja.

Forrás: Szendi Péter

- Igaz, hogy május második felében napokig esett az eső, de hideg is volt, ez az együttállás nem kedvezett a gombáknak. Melegebb időre lett volna szükség és csapadékra, akkor egészen biztos, hogy most meg tudnánk rakni a kosarainkat - mondja Krisztián, aki május közepe óta jár ki az erdőbe - ahogy ő fogalmaz - eddig nem sok sikerrel. Ha talált is nagyobb vargányákat, azok mind tele voltak kukaccal, némelyiket ezért el is kellett dobni.

- Most indulna igazán a szezonja a nyulicának, a galambicának és a vargányának, de az erdő száraz, amit ennyi csapadék után nem is gondolnánk. Fúj a szél, ez sem segíti a helyzetet, a vargánya kalapja berepedezik. Most jó meleg van, erre jöhetne egy kiadós eső - reménykedik Krisztián, aki úgy tapasztalja: rengetegen gombásznak az őrségi erdőkben. - Átlag feletti a napi lépésszámom és megvan az egészségügyi sétám is, ha másért nem is, legalább ebből a szempontból sikeres a mindennapos erdőjárás - teszi hozzá végül.

Forrás: Szendi Péter

A rábahídvégi Varga Eszter látogatóban járt nővérénél Őriszentpéteren, aki ötven éve él az Őrségben. Szerinte is nagy a mozgás az erdőkben, aki teheti, naponta kijár. Ha eljön a szezon, a helyieknél a gombászás a mindennapok része. A vargánya és a nyulica a sláger, aki tudja a jó helyeket, biztosan nem tér haza üres kézzel. Ha többet szed valaki vargányából, akkor leszárítja, intenzív íze miatt kis mennyiség is elegendő belőle a különféle ételek ízesítéséhez.