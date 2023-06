Fel sem vetődött az új tulajdonos elképzelései között az épület elbontása - hangsúlyozta dr. Melega Miklós közgyűlési felszólalásában. Megtudtuk azt is: az új tulajdonos tisztában van azzal, hogy helyi védelem alatt áll a Brenner-villa és annak területe. Kitért arra is, a tulajdonos a közeljövőben gondoskodni fog arról, hogy az ingatlan körüli hulladékot, építési törmeléket elszállíttassa. Továbbá megszünteti annak lehetőségét is, hogy az egyébként életveszélyes épületbe bárki szabadon bejárhasson.

A tervekről szólva Melega Miklós elmondta: a tulajdonos még gondolkodik a felújíttatásban, valószínűbb azonban, hogy tovább értékesíti az ingatlant más befektetőnek. A képviselő dr. Károlyi Ákos jegyző jogi álláspontjára hivatkozva azt is kifejtette: a Brenner-villára továbbra is érvényes a város elővásárlási joga, ezért ha ez így történik, élhet a vételi lehetőséggel a szombathelyi önkormányzat.

