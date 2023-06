Ezzel párhuzamosan zajlik majd a fesztiválhoz kapcsolódó tábor a Bartók Béla Zeneiskolában. A nemzetközi fesztivál fő szervezőjét, Tímár Pétert kérdeztük. Amint tőle megtudjuk: a korábbiakhoz képest karcsúbb költségvetésből állt össze az idei fesztiválprogram - amely egyébként szponzoroknak köszönhető, köztük fő támogató a város -, kevesebb sztár lesz, mint amennyit a jazz rajongói el tudnak képzelni, de még így is büszke lehet rá a város, hogy nemzetközi rangú, kiváló zenészek muzsikálják be egy héten át az estéket és az éjszakákat hajnalig. A koncertek mindig 19.30-kor kezdődnek, és miden este előzenekar forrósítja be a hangulatot a sztárvendégek fellépéséhez.

A Lamantin Improvizációs Tábor nyitókoncertje, ami egyben a fesztivált is nyitja: július 2-án 20 órakor kezdődik, bemutatkoznak a tanárok, a hazai jazz élet krémje. Podcastünkben Tímár Péter az összes sztárfellépőt bemutatja.

