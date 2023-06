Háromfős csapat képviselte a Kisalföldi AszC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot a Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara által megrendezett EDU AGRO DRONE CUP versenyen. Összesen három csapat vett részt a versenyen, három feladatból állt a megmérettetés.

Forrás: VN/KAszC Vépi Mezőgazdasági Technikum

A programozott reptetés mellett manuális drónrepülés is szerepelt a feladatok között, illetve elméleti ismeretekre épülő tesztfeladatokat kellett megoldaniuk a csapattagoknak. Az eredményhirdetésen dr. Teschner Gergely szervező jelentette be, hogy a Partics Attila, Sarlós Krisztián és Szabó Botond alkotta 11. c osztályos vépi csapat nyert. A fiúk már több éve foglalkoznak drónozással, ami a feladatok pontos elvégzésében, az önálló gondolkodásban, az együtt munkálkodásban, illetve a rutinban is megnyilvánult - adta hírül a közösségi oldalon az iskola.