– Ha most azt mondanák, hogy üljek fel a repülőre, szó nélkül megtenném. Mindig van egy túlélőkészlet a csomagtartómban – vág története közepébe Ágnes, aki éppen munkából igyekszik haza – telefonon beszélgetünk, de így is rögtön megérint a közvetlensége. Talán ennek (is) köszönhető, hogy bárhol feltalálja magát a világon. Azt meséli: nincs olyan európai ország, ahol ne járt volna, de Thaiföld, Mexikó, Mauritius és a Seychelle-szigetek felirat is ott díszeleg az útlevelében. Szeret megismerni más kultúrákat és nagyon nem szereti a hideget – ez így együtt már kellő motiváció a távoli utazásokra.