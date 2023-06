Házigazdaként dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket és a három „főszereplőt”, akiknek a rendezvényen jelen lévő gyermekei is sportkarrier előtt állnak: Németh Krisztián 14 éves fia, Bence az Illés Akadémia ifjú reménysége; Pődör Zoltán lánya, Rebeka a következő idényben is a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia csapatát erősíti. Homlok Zsolt fia, Levente pedig a Haladás VSE magyar bajnok futsalcsapatának kapusa – ő videóüzenetet küldött az alkalomra.

A Student Comfort-tól az SZKKA-ig

Májusban ünnepelte fennállásának 15. évfordulójátaz SZKKA – a megalakulás körülményeiről beszélt, sőt még messzebbről indított Pődör Zoltán. A 2000-es évek elején vállalkozóként óvodai és iskolai készségfejlesztő és sporteszközökkel foglalkozott. Az ikervári iskola testnevelőtanára, Horváth János vitt neki egy szivacskézilabdát – ő pedig vállalta, hogy legyártja. Így került kapcsolatba a kézilabda-szövetség vezetőivel. A szivacskézilabda-program népszerű lett: 2003-ban 23 csapattal indult a bajnokság, a rendszerben most 1500 csapat vesz részt. Az első időkben gyártó-forgalmazóként, később szponzorként voltak jelen a szövetség – a gyermekbajnokság – életében. Az SZKKA elődje a Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ volt – berobbantak az utánpótlás-nevelésbe, jöttek az eredmények, bővült a rendszer, tovább kellett gondolniuk a történetet, idézte fel Pődör Zoltán.

2011-ben kaptak a felkérés a Szombathelyi Sportiskola részéről, hogy szervezzék „egybe” a szombathelyi kézilabdát. Megkeresték a Haladás elnökségét – a küldöttgyűlés döntött a szakosztály indulásáról. Egymásra épülő rendszert hoztak létre. 2013-tól 2015-ig Pődör Zoltán ügyvezető elnök lett a Haladáson belül, Homlok Zsoltot társadalmi elnökként vonták be. Szisztematikus munkával, az akkori városvezetés segítségével ledolgozták a nagy mínuszt, és jó irányba indították a Haladást. 2015-ben egy klubba szervezték át a szombathelyi kézilabdát: ez lett a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia.

Új munkacsarnok kell

– Szakmailag jó döntés volt. A csapat rövid időn belül feljutott az I. osztályba, három évet el is töltöttünk ott. De a lényeg mindig az, hogy a szombathelyi fiatalok hogyan kapnak szerepet és hol játszanak. A döntés nyeresége az is, ahol a mai csapat tart. Az a cél, hogy egy szerethető, többségében szombathelyiekből álló, de nemzetközi szintre eljuttatható csapatunk legyen – jelentette ki. Utalt Hende Csaba segítségére a kézilabdacsarnok ügyében (is), és hogy mindig arra jutnak: a minőségi szakmai munkához szükség van egy új munkacsarnokra, nincs ugyanis megfelelő terem Szombathelyen. – Haladunk, stratégiailag építkezünk, és a célegyenes előtti kanyarban vagyunk – fogalmazott. A klub céljaként nevezte meg, hogy Szombathelyen tartsák a szombathelyi tehetségeket, továbbá, hogy a határon túli fiatal, tanulni vágyó magyar tehetségeket beiskolázzák az egyetemre.

A stabilizáció és a merjünk álmodni időszaka

Pődör Zoltánt Homlok Zsolt váltotta a pódiumon. Ő is a múltból indított: – A Haladás egy család, egy életérzés. Középiskolásként a Haladás-pálya szélén találtam magam, de a tanulást választottam. Később szülőként a fiamat követtem a pálya széléről. 2010 után a helyi Fidesz képviselői kerestek meg Bokor Zsolttal karöltve, hogy gond van a klubnál – akkoriban a celldömölki Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezető igazgatója voltam. Év közben szálltunk be, és adtunk kisebb támogatást nem kimondottan a nagy csapat, hanem az utánpótlás-nevelés részére. Ott kezdődött a kapcsolat – idézte fel.

A folytatásban elnöki ciklusairól szólt, kiemelve a csapatmunka jelentőségét. Az első öt év a szervezeti, gazdasági stabilizációról szólt és ez volt a „merjünk álmodni” időszaka is. Megszületett a sportkomplexum építésének ötlete, egy létesítményé, ahol a 104 éves klub minden sportága otthon érzi magát, mondta. Azzal, hogy döntés született az építésről, elkezdődött a munka, ami ma biztosítja a keretrendszert, infrastruktúrát, biztonságos otthont és magabiztos talajt ad a klub működéséhez. A létesítmény átadása után jelentkeztek nehézségek a finanszírozásban – ezzel kapcsolatban kiemelte Magyarország kormánya és Hende Csaba támogatását – azóta is a Nemzeti Sportközpontok (NSK) finanszírozásában működik.

A futsal a nyílvessző hegyén

A következő öt évben elemezték a klub értékeit, meghatározták az előttük álló időszak célját, a „nyílvessző hegyére került” sportágként a futsal –, és elérték a régóta dédelgetett célt: Magyar Kupát, majd bajnokságot nyert a csapat. Négyszeres kupagyőztes lett, és kijutott Európába.

A következő öt évnek meg kell erősítenie az első tízet, ugyanakkor a legnehezebb időszak lesz gazdasági és sportszakmai szempontból is. Feladat az egységes brand visszaépítése, az, hogy megszüntessék a megosztottságot és megtalálják a kellően motivált fiatalokat. Ehhez munkára és sikerekre is szükség van – jelentette ki.

– Szombathely sportélete mélyen, szélesen és távlatosan gondolkodó emberek kezében van – fogalmazta meg zárszóként Hende Csaba. Semjén Zsolt is tiszteletét tette a Szombathelyi Polgári Esték rendezvényen. A miniszterelnök-helyettes a KDNP Vas vármegyei szervezete és a Pro Civitate Dei Egyesület kereszténydemokrata estjéről érkezett az Őrvidékházba, ahol köszöntötte a jelenlévőket: – Egyszer egy hajszálon múlt, hogy elvesztettük a választást. A legutóbbi választás eredménye már minden reményre feljogosít, hogy Szombathelyen a Szent István-i, keresztény, nemzeti örökségünknek megfelelően olyan polgármester és olyan önkormányzat lesz, ami valóban a magyar nemzet évezredes értékeit és keresztény civilizációnkat tudja képviselni.