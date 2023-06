A művészeti nevelésről azt mondta: megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, alkotó-alakító cselekvőképességét. Eközben gazdag közösségi élményeket szereznek, hasznosan töltik szabadidejüket, differenciálódik jövőképük. Tevékenységük minőségközpontú, célja a tehetséggondozás, az értékőrzés és a gyerekek pozitív életszemléletének erősítése is – fogalmazott. A művészeti iskola két tanszakja kiváló lehetőséget ad a tehetség kibontakoztatására. A környezet és kézműves kultúra tanszakon kívül nagy siker a társastáncoktatás. Az eredmények eléréséhez tehetséges pedagógusokra is szükség van: Győrfi Judit rajz szakos és Novák Tamás táncpedagógus segíti diákjaikat – hangzott el.

Elsőként Vigh Misa játszotta el gitáron Bon Jovitól a Have a nice day című számot. Megkapták bizonyítványukat a kézműves tanszak diákjai és a társas táncosok is – előbbiek munkáit kivetítőn is láthatta a közönség a bejáratnál; utóbbiak számot adtak a kultúrházban a tanév során tanult tánclépésekről. Moldvai táncokkal léptek fel a 3.a osztályos gyerekek, énekelt a Trilla együttes – Kicsinyek kórusa. Boda Borbála zongorázott, a Galaxy RRC táncosai rocky bemutatóval léptek fel, Scheer Adélnak pedig önálló kiállítása nyílt Szilánkok címmel az iskola aulájában. Ott kaptak helyet a Környezet és kézműveskultúra tanszak diákjainak vizsgamunkái is.