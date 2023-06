Előző csarnokát kinőtte, az új helyét az önkormányzat támogatásával találta meg a Magyar Autóklub Celldömölkön. Több éves előkészítő munka után, saját forrásból valósította meg a beruházást a szervezet, amelynek mintegy 800-900 tagja van, de mellettük három járásnyi lakost és a környék gazdáinak nehézgépjáműveit is fogadják, szervizelik, vizsgáztatják.

Az új műhelyben megújult szerszámpark, gumiszerelő gép, futómű-ellenőrző, valamint légkondi töltéséhez és karbantartásához szükséges berendezések is helyet kaptak. Most már a kisteherautók javítását is tudják vállalni, köszönhetően az üzembe helyezett öttonnás terhelhetőségű csápos emelőnek.