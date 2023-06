Egyhangúlag hagyták jóvá a Majthényi László elnök által előterjesztett napirendet a Vas Vármegyei Közgyűlés tagjai csütörtökön a Megyeháza dísztermében. A június 29-ei ülésen foglalkoztatási, szakképzési helyzetképet is kaptak, majd alapítványi támogatásról döntöttek a képviselők.

Kedvező helyzetben Vas vármegye

Megyénket továbbra is a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű térségek között tartják nyilván. 2022-ben Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest és Csongrád-Csanád vármegyét követően Vasban volt az ötödik legalacsonyabb az álláskeresési ráta 3 százalékkal. Ez 2 százalékponttal alacsonyabb volt az országos átlagnál – tudtuk meg a Vas Vármegyei Kormányhivatal összegzéséből. Rodler Tamás, a foglalkoztatási, foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi főosztály vezetője szóbeli kiegészítésében a 2023. évi adatokról is beszélt: a foglalkoztatási arányt és a foglalkoztatási rátát tekintve Vas vármegye országos kitekintésben a középmezőnyben helyezkedik el, míg a munkanélküliség terén még jobb pozíciót foglal el. A Vas megyei foglalkoztatási paktum jóvoltából 127 esetben tudták a vállalkozóvá válást támogatni az elmúlt években – derült ki a főosztályvezető prezentációjából. (A vármegye munkaerőpiaci helyzetének részleteire egy másik cikkben térünk majd vissza.) A közgyűlés egyhangúlag hagyta jóvá a beszámolót.

Új lehetőségek a duális képzés jóvoltából

Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a szakmai beiskolázásról és a duális képzés kínálta lehetőségekről is tájékoztatta a közgyűlést. Kiemelte: a szakképzés erőteljesen a duális képzési rendszer irányába mozdult el, miután volt egy időszak, amikor az elméleti oktatás kapott hangsúlyt. Most egy jól kialakult rendszerbe kell a modern elemeket beépíteni – mondta el. Kovács Vince szerint az is fontos kérdés, hogy mennyire gyorsan és hatékonyan tudjuk visszaépíteni a duális rendszer elemeit a mindennapi oktatásba.

Szólt Ausztria és más országok munkaerő-elszívó hatásáról is, emlékeztetve: Burgenlandban mintegy 50-60 ezer magyart foglalkoztatnak a nyugat-dunántúli régióból. Majthényi László ehhez kapcsolódóan hozzátette: Burgenlandból mintegy 5-6 ezer osztrák polgár ugyancsak ingázik Bécsbe és Grazba. A vasi szakképzési helyzetről szóló beszámolót ugyancsak egyhangúlag hagyták jóvá.

Játszótérfejlesztést is támogattak

Százezer forinttal támogatták Majthényi László elnöki keretéből a Sorkikápolna Közösségi és Kulturális Alapítványt, a településen tervezett játszótér megvalósításához használják fel a forrást. Zárt ajtók mögött pedig a Vas vármegye díszpolgára cím és elismerő oklevelek odaítéléséről döntöttek a közgyűlés tagjai.