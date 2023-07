Zágorhidi Czigány Ákos, a Szentkútfürdőt üzemeltető, száz százalékban önkormányzati tulajdonú Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: június 10-én nyitottak, előtte több felújítási munkát és karbantartást végeztek el. A hét minden napján nyitva vannak 10-től 19 óráig, termálmedencével, gyerekpancsolóval és hideg vizes úszómedencével várják a strandolni, sportolni vágyókat.

– Amint stabilizálódott a nyári meleg, fellendült a fürdő forgalma, hétvégente közel telt házzal működünk, hétköznapokon vannak csoportjaink iskolákból, intézményekből, emellett sokan illesztik be tábori programjukba fürdőnket – mondta az ügyvezető, hozzátéve: Szombathelyről, Zalaegerszegről és Körmendről is rendszeresen vannak vendégeik, ami a térségben is nagy népszerűségnek örvend. Szeptember közepéig tartanak nyitva, ha az időjárás is engedi. A mediterrán hangulatú – szintén teljes egészében önkormányzati tulajdonú – szentgotthárdi termálfürdő ügyvezetőjének, Vig Balázsnak sincs oka panaszra. A beltéri részlegük egész évben nyitva tart, a külső medencéket pedig június 16-tól nyitották meg a fürdőzők előtt.

A vasvári Szentkútfürdő sok gyerekcsoportot is fogad

Fotó: Szendi Péter

– A hétvégéink erősek, de hétköznapokon is szépen jönnek hozzánk, főleg, mióta kitört a nyári szünet. A szomszédos hotelből sokan veszik igénybe szolgáltatásainkat, a külsős vendégek többsége pedig Szentgotthárd 30-50 kilométeres körzetéből érkezik, emellett gyakoriak nálunk az osztrákok. Szlovénia felé is szeretnénk nyitni, már elkezdtük az ezzel kapcsolatos munkát, reméljük, hogy ősszel már sikerekről tudunk beszámolni. Nyári táborokat szervezünk, illetve külsős táborokat is fogadunk, ezek is kedveltek a családok körében. Két étel-, illetve italponttal várjuk a vendégeket, megnyitottuk a teraszt is, igyekszünk tehát minél komfortosabb körülményeket teremteni vendégeinknek – tájékoztatott a Szentgotthárd Spa & Wellness ügyvezetője.

A szentgotthárdi strand az egész térséget kiszolgálja

Fotó: Szendi Péter

Szombaton éjszakai fürdőzést tartanak, hajnali egy óráig lesznek nyitva, július 29-én pedig csatlakoznak a Strandok Éjszakája programhoz, amely éppen a Szentgotthárdi Történelmi Napok hétvégéjével esik egybe. Akkor meghosszabbított nyitva tartási idővel, szentgotthárdi zenekar élő koncertjével és DJ-vel várják az érdeklődőket.