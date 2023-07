Ottjártunkkor a Berzsenyi Dániel Könyvtárból Zsigri Mária gyerekkönyvtáros éppen robotika bemutatót tartott. - A KSZR keretén belül Vas vármegyei kistelepülésekre járunk foglalkozásokat tartani. Balogunyomban a tábor idejére igényeltek egy robotika bemutatót, ezt a csomagot hoztam most el a gyerekeknek – mondta el Zsigri Mária. - Kicsit beszélgettünk a robotokról, hoztam néhány könyvet is, amit megnézhetnek, de elsősorban az építés az, ami lázba hozza a táborozókat, különösen a fiúkat.

Több asztalnál dugták össze fejüket a táborozók: Lego-kockákból építik a különböző méretű járgányokat, amelyeket aztán jobbra-balra mozgatnak is. Problémamegoldásra és a csapatban való együttműködésre is tanítja a kicsiket ez az oktató csomag – erre is utalt a gyerekkönyvtáros, hozzátéve: most kis ízelítőt kaptak a robotok világából a legkisebbek.

Boda Boglárka táborszervezőt kérdeztük a további programokról. - Tegnap mesével kapcsolatos kvízt töltöttek ki a táborozók, aztán a délutáni hőségben vizes játékot játszottak. Ma a robotika bemutató után vetélkedőt rendezünk még, pénteken pedig jelmezversenyt, és gofrit is készítenek – sorolta a táborszervező. A mostani héthez hasonlóan jól sikerült a múlt heti sportos tematikájú is: vetélkedők, exatlonos kihívások várták a gyerekeket, a büki játszóházban, a Haladás Sportkomplexumban is megfordultak, és a Falco KC kosarasai is látogatást tettek náluk.